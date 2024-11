Mario De Meco era stato ricoverato a Catanzaro in seguito alle fratture al basso bacino. La situazione era peggiorata nei giorni scorsi a causa di una emorragia interna

E' spirato nel pomeriggio di oggi a Catanzaro, Mario De Meco, operaio crotonese rimasto coinvolto lo scorso aprile nell'incidente sul lavoro, avvenuto sul cantiere sul lungomare. De Meco era con Pino Greco e Dragos Petru Chiariac: i tre operai furono travolti dal crollo di un muro di contenimento.

Greco e Chiriac morirono sul cantiere, mentre De Meco fu trasportato prima all'ospedale pitagorico, ma per le gravi fratture al basso bacino fu necessario il trasferimento al nosocomio catanzarese in elisoccorso. Dopo i primi giorni, la situazione da grave quale era iniziò a migliorare; secondo quanto appreso, ultimamente De Meco ha avuto un tracollo, con tanto di emorragia interna. Purtroppo i sanitari non sono riusciti a bloccarla, e nel pomeriggio di oggi è spirato. In tutto questo la Cgil era pronta per una raccolta fondi pubblica per le famiglie degli operai deceduti sul cantiere, in questi giorni sarebbe stata presentata ufficialmente.

