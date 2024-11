Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Fiumefreddo Bruzio, nel Cosentino. Un operaio ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito.

La causa dell'incidente mortale sarebbe una folgorazione: la betoniera con cui gli operai stavano lavorando alzando il braccio avrebbe toccato un filo dell’alta tensione. La scarica da 20mila volt non ha lasciato scampo ad un operaio di Luzzi, Pino Cosenza di 55 anni. Un collega, A. C., 55 anni di Falconara Albanese, è rimasto ferito in modo molto grave. Necessario l'intervento dell’elisoccorso, che è atterrato sulla Statale 18.

Sul luogo dell’incidente erano in corso lavori a cui stavano partecipando diverse ditte specializzate. Intanto, si attende l’arrivo del pm.