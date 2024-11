Si trova ricoverata in terapia intensiva una donna che è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dopo un grave incidente sul lavoro verificatosi a Siderno.

Si tratta di una vigilessa, orignaria della città della Locride, che, mentre era in servizio intenta a notificare un atto in un’abitazione, per recuperare un foglio volato sul tetto è precipitata sotto il cedimento della struttura. La caduta è stata rovinosa e per la donna è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale dove, in questo momento, è seguita dall’equipe del reparto di terapia intensiva. La donna presenta un trauma cranico e al momento è in coma in attesa di comprendere l’esito degli accertamenti.