In un primo momento il lavoratore è stato trasferito in una struttura sanitaria del territorio. Successivamente, alla luce della gravità delle ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento all'ospedale Annunziata di Cosenza mediante elisoccorso

Grave incidente sul lavoro questa mattina al municipio di Scalea, in via Plinio il Vecchio, dove un operaio è rimasto ferito durante alcuni interventi di sostituzione degli infissi.

Secondo le prime informazioni, l'uomo stava operando ai piani inferiori della struttura comunale quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato colpito da una lastra che gli ha provocato gravi lesioni a un arto superiore.

I soccorsi

Immediato l'allarme, lanciato dai colleghi, e l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Scalea.

In un primo momento il lavoratore è stato trasferito in una struttura sanitaria del territorio. Successivamente, alla luce della gravità delle ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento all'ospedale Annunziata di Cosenza mediante elisoccorso.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le lesioni riportate dall'operaio sarebbero particolarmente serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Le indagini sono state affidate alla Compagnia dei carabinieri di Scalea, guidati dal capitano Alessandro Francesco Senatore, che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare il contesto in cui è maturato il grave incidente sul lavoro.