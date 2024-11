Un operaio è rimasto ferito a seguito di un incidente a Dasà. Un camion in sosta, per cause in corso d'accertamento, avrebbe colpito accidentalmente un operaio impegnato in lavori lungo il fiume. Il mezzo, dalle prime informazioni, avrebbe spinto l'uomo contro un muro. Viste le gravi condizioni, l'operaio è stato poi trasferito in ospedale con elisoccorso. Sul posto oltre ai soccorsi presenti i carabinieri della stazione di Arena guidati dal maresciallo Valerio Oriti.