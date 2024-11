Secondo quanto si è appreso, nei pressi della galleria tra Altilia e Rogliano, si sarebbe sganciato il carrello da un veicolo. Nessun ferito

Oltre 15 chilometri di coda sulla Salerno-Reggio Calabria per un incidente in galleria tra Altilia e Rogliano direzione nord al km 277. Rallentamenti. Secondo quanto si è appreso si sarebbe sganciato il carrello da un veicolo. Nessun ferito. Il personale Anas è al lavoro per liberare la carreggiata. S.b.