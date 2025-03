Si chiamava Salvatore Cecala, aveva 49 anni ed era di Oriolo, il motociclista morto nell’incidente avvenuto ieri sulla Statale 106, nel territorio di Amendolara, nell’alto Ionio cosentino. La dinamica del tragico impatto è ancora in fase di ricostruzione. Cecala era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. Il colpo è stato devastante.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 da Trebisacce, i Carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio, la Guardia di Finanza di Montegiordano, i Vigili del Fuoco di Castrovillari e il personale dell’Anas. La Statale 106 bis è rimasta chiusa per ore, con deviazione del traffico sulla vecchia arteria parallela. Cecala era un idraulico molto conosciuto nella zona. Lascia la moglie e due figli. La donna, in stato di shock, non ha potuto avvicinarsi al marito rimasto esanime sull’asfalto.

La Procura di Castrovillari ha disposto il sequestro del corpo per eventuali accertamenti medico-legali.

Solo tre giorni prima, un altro incidente mortale si era verificato a Villapiana, sempre lungo la 106: in quell’occasione perse la vita un uomo di origine nordafricana. Due tragedie in pochi giorni su una strada che continua a mietere vittime.