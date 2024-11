L'incidente, avvenuto all'interno di una galleria, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di due persone. Il traffico è stato deviato per diverse ore sulla viabilità secondaria

La strada statale 106 “Jonica” e’ provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in localita’ Soverato (km 165,800), in provincia di Catanzaro, a causa di un incidente all’interno della galleria “Santicelli”. Il traffico e’ deviato sulla viabilita’ secondaria all’interno dell’abitato di Soverato. Secondo quanto rende noto l’Anas, l’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di due persone.