È di sei feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato sulla statale 106 nel catanzarese all'altezza di Copanello. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato dallo scontro tra tre mezzi causando, appunto, più feriti. Sul posto è stato necessario l'intervento di ambulanze e dell'elisoccorso che hanno trasportato i pazienti in pronto soccorso. Due, al momento, i feriti più gravi trasportati all'ospedale di Soverato in codice rosso. Secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

A causa dell'incidente la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione sud, in prossimità del km 173,700, tra le località Pietragrande e Calalunga, in provincia di Catanzaro. Lo rende noto Anas in una nota stampa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.