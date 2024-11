Violento impatto tra un furgone e un'auto. Si indaga ora per capire la dinamica esatta del sinistro

Grave incidente questa mattina, intorno alle 6 sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, all’altezza di Melicucco. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato uno scontro frontale tra un furgone alla cui guida vi era un uomo che si stava recando al lavoro ed una autovettura con a bordo due donne, dirette a Gioiosa Jonica.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che l’autovettura è andata completamente distrutta nella sua parte anteriore. Fortunatamente, a dispetto del colpo, le conseguenze per gli occupanti dei veicoli non sono state gravissime. Il conducente del furgone ha rimediato qualche trauma, mentre una delle due donne a bordo della Lancia Y ha avuto delle ferite un po’ più serie ed è stata estratta dalle lamiere della sua auto, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco giunti da Polistena, pochi minuti dopo il sinistro.

Sul posto anche forze di polizia e ambulanza del 118. S’indaga ora per capire la dinamica esatta del sinistro, anche se un colpo di sonno improvviso sembra essere alla base di quanto avvenuto.