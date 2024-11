Ride e si dondola su un cavalluccio, sullo sfondo un lettino in una stanza di reparto pediatrico. È ancora in ospedale ma sta meglio la piccola Fatima, la bimba di tre anni rimasta coinvolta nel tragico incidente stradale sulla strada Jonio Tirreno che domenica 20 agosto ha causato tre vittime, tra cui la sua cuginetta coetanea Maya. Nel drammatico frontale che ha scosso l’intera Calabria e non solo, hanno perso la vita anche la mamma di Maya, Antonella Teramo di 36 anni, e il conducente dell’altra vettura, Domenico Politi di 39.

Subito dopo l’impatto, la piccola Fatima Teramo è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Messina, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico e trasfusione. Un inferno che oggi, per un attimo, sembra spazzato via dal suo sorriso. Lo mostra un video postato dalla zia sui social. «Quasi non mi sembra vero… Sei la gioia di Zia Ale», le parole che accompagnano il video e in cui si legge tutta la commozione nel vedere la bimba giocare e pian piano tornare alla "normalità".

Nell'incidente del 20 agosto sono rimasti coinvolti anche i genitori della piccola Fatima, la mamma Valentina Crudo che versa ancora in condizioni molto critiche, e il papà, Domenico Teramo il quale invece non ha subito gravi conseguenze sebbene sia rimasto anche lui ferito nello scontro. Lo stato di salute di Valentina, 30enne nota vocalist del Vibonese, hanno tenuto tutti col fiato sospeso a causa di una vasta emorragia cerebrale. Ricoverata inizialmente al Gom di Reggio Calabria, dopo aver preso a rispondere agli stimoli nei giorni scorsi è stata trasferita al Centro del risveglio dell'Istituto Sant'Anna di Crotone.