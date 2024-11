Un grave incidente stradale si è verificato all’alba lungo la statale che collega Sibari a Firmo. Due auto sono rimaste coinvolte nello schianto, con un ragazzo di 17 anni in condizioni disperate. Il giovane è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’Ospedale HUB Annunziata di Cosenza, dove è attualmente ricoverato e lotta tra la vita e la morte.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto all’altezza di un restringimento della carreggiata. Il giovane, alla guida di un SUV Toyota, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso, impattando contro un altro veicolo. Immediato l’intervento dei soccorsi: tre ambulanze del 118 sono giunte rapidamente sul posto per prestare assistenza ai feriti.

Le operazioni di soccorso sono state rese complicate dalle condizioni critiche in cui versava il giovane 17enne, rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Per estrarlo, è stato necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. Presenti anche Carabinieri e Polizia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico, rimasto bloccato per diverse ore. Disagi al traffico e lunghi incolonnamenti.

L’attenzione degli inquirenti si concentra sulla possibilità che la causa dello scontro possa essere stata una manovra azzardata o una distrazione da parte di uno dei conducenti, resi più vulnerabili dalla presenza del restringimento della carreggiata. Le condizioni dell’asfalto e l’eventuale segnaletica stradale verranno anch’esse esaminate attentamente.