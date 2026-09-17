Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della circolazione

La strada statale 106 Jonica è temporaneamente chiusa al traffico a Bovalino, nel Reggino, tra il km 85,00 e il km 86,00, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli.

Nel sinistro una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite.

Il traffico viene deviato sulla viabilità locale, con indicazioni predisposte sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono presenti le Forze dell'Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della circolazione.