Un morto e un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, sulla SS 106 nel territorio di Montebello Jonico. L'impatto delle due autovetture, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha lasciato scampo a uno dei due conducenti, che è deceduto sul colpo.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni Vigili del Fuoco in transito sulla SS 106, supportati subito dopo dalla squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Melito Porto Salvo che, dopo aver estratto dall'abitacolo il ferito, ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli. Le Vigili del Fuoco e FF.OO. sono in attesa dei rilievi di rito e l'autorizzazione del magistrato.