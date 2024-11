Ennesimo incidente stradale lungo la statale 106 Jonica. Coinvolte due auto, una Hyundai e una Fiat 500x, che si sono scontrate frontalmente. L'impatto è avvento all'altezza di Soverato, al km 165,500. La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni.

Il bilancio è di due feriti. Uno, il conducente di una delle due vetture, ha riportato la frattura di arti superiori e inferiori: si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Il mezzo ha provveduto a trasportare il paziente all'ospedale Pugliese di Catanzaro. L'altro ferito è stato invece portato in ambulanza all'ospedale di Soverato. Sul luogo dell'incidente, oltre al 118 presenti anche le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.