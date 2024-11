Il bimbo si trovava a bordo di una Volkswagen Golf quando ha violentemente tamponato una Ford Fiesta. Il bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Catanzaro

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106, nei pressi di Belcastro. Il bimbo viaggiava, insieme ad alcuni parenti, a bordo di una Volkswagen Golf che ha violentemente tamponato un altro mezzo. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento.Il piccolo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Catanzaro. Per accelerare le operazioni di soccorso l'elicottero è stato fatto atterrare direttamente sulla strada statale 106. Altre due persone sono rimaste ferite nell'impatto e sono state trasportate in ospedale da un'ambulanza del 118.