È di due feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 9,15 di questa mattina sulla Statale 106 tra Locri e Siderno. Due autovetture con i soli conducenti a bordo, due uomini di 66 e 51 anni, si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno coordinata dal Capo Squadra Antonio Audino è intervenuta per estrarre dall'abitacolo uno dei due occupanti. Sul posto anche le forze dell'ordine. Entrambi i feriti sono stati trasportati dal 118 all'ospedale locrese per le cure del caso.