Il sinistro ha coinvolto due autoveicoli nel territorio comunale di Scala Coeli, in provincia di Cosenza

Anas comunica che, a causa di un incidente, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione sulla strada statale 106 “Jonica” nel territorio comunale di Scala Coeli, in provincia di Cosenza. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autoveicoli provocando il ferimento di tre persone. Per consentire l’intervento dei soccorsi la strada è rimasta chiusa per alcuni minuti.

Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo possibile.