Un incidente stradale si è verificato ieri sera sulla Strada statale 107 sulla Silana Crotonese al km 133. Due le vetture coinvolte e quattro feriti estratti dalle lamiere ed affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale con tre ambulanze.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Presente anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.