Nel sinistro coinvolti due veicoli. Sul posto sono presenti il 118, anas e le forze dell’ordine. Disagi per la viabilità
Disagi lungo la statale 18 Tirrena inferiore, nel Cosentino, per un incidente che ha coinvolto due veicoli. Il sinistro si è verificato nel territorio di Fiumefreddo Bruzio, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico veicolare al momento viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.