Gli studenti viaggiavano lungo la statale nei pressi di Campora San Giovanni a bordo di una Lancia Y che si è scontrata contro una Panda. Intervenuto l'elisoccorso

Stavano andando in un ristorante della costa tirrenica per celebrare il pranzo dei cento giorni. Quattro studenti del liceo Scorza di Cosenza sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale lungo la Statale 18 a Campora San Giovanni, davanti la stazione di servizio Q8, intorno alle ore 14.

I giovani viaggiavano a bordo di una Lancia Y quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato contro una Fiat Panda di colore rosso condotta da un uomo di Longobardi. Nell’impatto la Panda si è ribaltata. Sul posto sono giunti i carabinieri di Amantea ed il personale del 118.

Secondo quanto si è appreso ad avere la peggio sarebbero stati proprio le due persone a bordo della Panda, uno dei quali è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per le ferite riportate al capo. La circolazione lungo l’arteria stradale è stata bloccata proprio per consentire l’atterraggio dell’elicottero. Notevoli i disagi per gli automobilisti in transito. Ora la situazione è tornata alla normalità.

Salvatore Bruno