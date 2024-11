È di un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato poco dopo le 12 di oggi, lungo il tratto della strada statale 18 compreso tra il Comune di Nocera Terinese e quello di Amantea.

Coinvolti nell'impatto un'autovettura, un mezzo agricolo e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro 26enne, originario di Lamezia Terme, trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme che hanno avvolto la moto dopo l'impatto e a mettere in sicurezza gli altri mezzi coinvolti. Non è chiara ancora la dinamica. La SS18 per il periodo delle operazioni di soccorso è rimasta chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia.