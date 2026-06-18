L’impatto all’altezza del San Leonardo. Le persone coinvolte non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto 118 e forze dell’ordine

Incidente stradale questo pomeriggio a Vibo Valentia. Lungo la Statale 18 tra la città capoluogo e Vibo Marina, all’altezza del San Leonardo, si sono scontrati una moto e un Fiat Doblò.

Nell’impatto si registrano due feriti, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Da quanto trapela, non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.