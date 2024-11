Un grave incidente si è verificato ieri sulla statale 534 (Sibari-Firmo), coinvolgendo due veicoli, di cui uno pesante. Nell'impatto, Mario Cosenza, 55 anni, noto coriglianese e presidente dell'associazione motociclistica locale, ha subito un colpo così violento da richiedere l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato d'urgenza a Cosenza, dove al momento l'uomo versa in pericolo di vita, lottando tra la vita e la morte.

L'incidente ha scosso la comunità locale, in particolare gli appassionati di moto, che seguono con apprensione le notizie sull'evoluzione delle condizioni di Cosenza. Il presidente dell'associazione motociclistica è una figura conosciuta nella zona e amato da molti per la sua dedizione alla promozione della sicurezza stradale tra i motociclisti. Le autorità locali stanno attualmente indagando sulla dinamica precisa dello scontro al fine di determinare le cause e le responsabilità. Il coinvolgimento di un veicolo pesante rende l'analisi della dinamica dell'incidente particolarmente complessa, e gli investigatori stanno lavorando diligentemente per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia.

La comunità si è stretta attorno alla famiglia di Mario Cosenza, offrendo sostegno e preghiere per la sua pronta guarigione. Al momento, il suo stato di salute è critico, e i medici stanno facendo il possibile per fornire le cure necessarie.