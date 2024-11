A perdere la vita un uomo ultrasessantenne originario di Cosenza. Inutile l'intervento dell'elisoccorso, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'impatto

Un centauro ha perso la vita in un incidente lungo la statale 106 jonica nel tratto ricadente nel comune di Calopezzati. La vittima, un ultrasessantenne di Cosenza ma residente in riva allo Jonio, era bordo della propria moto - non è ancora dato sapere dove fosse diretto. Dagli uomini del commissariato di pubblica sicurezza e della polizia stradale il corpo dell’uomo senza vita è stato trovato ai margini della strada su un marciapiede, mentre la moto era posizionata al centro del manto stradale.

Si cerca di risalire alla dinamica dell’incidente. Si è in attesa dell’arrivo del medico legale e del magistrato di turno della procura di Castrovillari. Rivelatosi inutile anche l’intervento dell’elisoccorso, l’uomo è morto sul colpo. Tra le prime ipotesi, un malore. Ma è ancora tutto da verificare.

Intanto sulla strada statale 106 il traffico è temporaneamente rallentato nella carreggiata in direzione Reggio Calabria.

AGGIRONAMENTO ORE 18.15: Anas comunica che il traffico sulla strada statale 106 è tornato regolare e precica che l'incidente è avvenuto in una traversa.