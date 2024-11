Incidente mortale sull’autostrada A2 tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre. A perdere la vita F. L., originario di Messina, che procedeva in direzione Sud a bordo della sua auto, quando, probabilmente a causa di un malore, è incappato in un incidente autonomo ribaltandosi con la sua auto e morendo sul colpo. Inutili i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Vibo Valentia alle direttive del comandante Pasquale Ciocca, personale Anas, vigili del fuoco e sanitari del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Traffico rallentato in direzione Sud lungo il tratto interessato.