Tamponamento a catena questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, al km 288, poco dopo una galleria. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture e un mezzo pesante. Una delle auto coinvolte era alimentata a Gpl.

Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per le cure del caso. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme e del Comando provinciale di Cosenza, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Particolare attenzione è stata dedicata all’autovettura alimentata a Gpl, con le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’impianto e scongiurare eventuali rischi. Per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza, la carreggiata Sud dell’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico, provocando disagi e rallentamenti alla circolazione.

Al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, alle 11:25 la carreggiata Sud è stata parzialmente riaperta, consentendo il progressivo ripristino del transito veicolare, seppur in maniera parziale. Il tamponamento si è verificato nello stesso tratto dell’A2 segnalato dagli automobilisti per le lunghe code e i forti rallentamenti in direzione Sud, in particolare dopo lo svincolo di Altilia-Grimaldi e verso San Mango d’Aquino.