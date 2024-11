Traffico fermo per circa mezzora e automobilisti provati. Sotto il sole della canicola agostana, nel tratto autostradale tra Altilia e Rogliano, in provincia di Cosenza, centinaia di autovetture sono rimaste incolonnate in attesa che la viabilità tornasse normale. Un incidente, infatti, ha congestionato la carreggiata nord dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nei pressi del km 277. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento del personale Anas che si è recato sul posto. Bloccato il transito, si sono prestati i soccorsi.

Nella fattispecie, un uomo è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza. Era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo della stessa, sbandando all’ingresso dell’ultima galleria prima dello svincolo di Rogliano. Nell’utilitaria fuori controllo c’erano altre tre persone a bordo che hanno riportato ferite lievi. L’impatto ha generato il rallentamento e il conseguente arrivo dei soccorsi medici. Il traffico è tornato a scorrere, lentamente, intorno alle 17.50.