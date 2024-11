Un incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio Calabria. Tre le vetture coinvolte, una Renault, una Audi ed una Peugeot. Feriti in modo lieve i quattro passeggeri a bordo delle auto.

Gli stessi sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.