Un incidente stradale si è registrato questa sera lungo la strada statale 18, tra Campora San Giovani, frazione di Amantea in provincia di Cosenza, e Nocera Terinese, ricadente in provincia di Catanzaro. Coinvolte nel sinistro, per cause in corso di accertamento, due auto. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Paola e i sanitari del 118 per soccorrere i due feriti che a quanto si apprende sarebbero in gravi condizioni. Entrambi sono stati portati in ospedale per le cure del caso.