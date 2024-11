A rimanere ferita nell'impatto sulla strada provinciale che collega i due centri vibonese e reggino, una quarantenne che è stata portata in ambulanza al Jazzolino di Vibo

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale che collega Nicotera Marina a Rosarno. Coinvolte due auto, una in transito verso il centro del Reggino e l'altra che stava uscendo da una traversa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Tropea, che hanno provveduto a trasferire in ospedale uno dei conducenti. Si tratta di una donna originaria di Polistena, di 40 anni, che nell'impatto ha riportato diverse contusioni. È stata portata in ospedale a Vibo Valentia.