La presentazione a Catanzaro è stata voluta dall’associazione “Basta vittime sulla 106”. Solo nel 2017, registrati 17 morti

È stata presentata questa mattina a Catanzaro la nuova applicazione realizzata dall'associazione “Basta Vittime sulla 106” che consentirà a chiunque di interagire segnalando eventuali incidenti o problemi strutturali sull'arteria ribattezzata "Strada della morte". L'occasione è stata utile anche per fare un bilancio dei decessi avvenuti nel corso degli anni. Secondo quanto riferito dal presidente Fabio Pugliese dal 1996, anno in cui è stato installato un sistema di rilevazione, sono stati oltre 24mila i feriti, 9mila i sinistri stradali e più di 700 i decessi. Solo nell'anno in corso si contano 17 vittime, in lieve calo rispetto lo scorso anno durante il quale le vittime sono state 32.

Luana Costa