Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate, la notte scorsa a Bergamo.

L'omicidio nella zona dello stadio, in strada, pare si sia verificato al culmine di una rissa tra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter. Sul posto, in via Ghirardelli, poco dopo l'una il 118 ha inviato i mezzi di soccorso, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Indagano le forze dell'ordine.

Il ragazzo sarebbe stato ferito con alcuni fendenti alla schiena da un altro giovane di 18 anni che si è consegnato ai carabinieri. Pare che quest'ultimo si abbia agito per difendere il fratello durante una violenta aggressione che avrebbe coinvolto in tutto una decina di persone.

Alcuni residenti hanno riferito di aver visto spranghe e bastoni. Forse all'origine della lite sfociata in omicidio delle rivalità calcistiche. Indagano i carabinieri.