'Ndrangheta stragista, l’ex boss tarantino Mariano Pulito svela l’impegno dell’ideatore della P2 e chiama in causa l’ex leader Dc: «Ci parlai al telefono. In cambio Gelli chiese 4mila voti in Calabria»

«Andammo da Licio Gelli, in un albergo di Roma vicino all’ambasciata americana, per chiedere di aggiustare un processo per omicidio nei confronti dei fratelli Madeo. Lui in cambio ci chiese un appoggio elettorale per la Lega meridionale con un pacchetto di 4mila voti. E per dimostrare il suo impegno chiamò al telefono Giulio Andreotti, parlai anche io con il senatore, pur non avendolo mai visto in faccia. Ma riconobbi la sua voce al telefono».

È Mariano Pulito, ex boss della mafia tarantina, a riferire queste informazioni nel corso del processo “’Ndrangheta stragista” in corso a Reggio Calabria e che vede sul banco degli imputati il boss Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone con l’accusa di essere i mandanti degli attacchi ai carabinieri negli anni delle stragi di mafia.



«Presi il contatto con Gelli tramite Enzo Serraino, che era una persona fuori dagli ambienti di mafia e si occupava dell’organizzazione dello Zecchino d’oro». Grazie alle contestazioni del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, Pulito ricorda anche che a quell’incontro ci sarebbe stato, oltre a Serraino, anche “il professore” Salvatore Sigillo, persona che Pulito aveva conosciuto già da tempo: «Una persona molto educata», rimarca il testimone. Proprio Sigillo sarebbe stato l’uomo al quale fare riferimento per l’appoggio elettorale a Licio Gelli, il quale voleva il pacchetto di voti per la Lega Meridionale.



Il viaggio fino a Roma avvenne due o tre mesi prima dell’arresto di Pulito. Siamo nel 1991. «Ci fu un solo incontro con Gelli, poi arrivò la risposta e cioè che il processo non si trovava in Cassazione, ma a Lecce. Ci disse che però si poteva fare qualcosa».

Sempre tramite le contestazioni fatte dal pm, utilizzando il verbale reso da Pulito, viene fuori che Sigillo incontrò più volte Gelli, così come riferito da Serraino. Il motivo? «Forse per i voti, ma non ricordo. Noi ci siamo messi a disposizione per la raccolta dei voti in Calabria, insistendo con Sigillo, dal quale avevo assicurazione per l’elezione di Gelli». Ma perché Sigillo avrebbe dovuto aiutare Pulito? A giudizio del collaboratore, perché loro (i pugliesi) si erano mossi per fare avere prima un permesso e poi la libertà ad un Mammoliti che era detenuto a Lecce. «Tuttavia, alla fine non credo si sia fatto nulla più, perché sono stato arrestato e posto al 41 bis e non ho saputo più nulla».