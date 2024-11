A renderlo noto la Prefettura di Cosenza. Le commissioni avranno il compito di accertare eventuali infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni comunali

Il prefetto di Cosenza Tomao ha nominato due commissioni che avranno il compito di accertare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali di Cassano allo Jonio e Corigliano Calabro. A renderlo noto è la Prefettura. «La commissione d'accesso per il Comune di Cassano allo Jonio è composta dal viceprefetto aggiunto, Vito Turco, dal capitano dei Carabinieri, Francesco Barone e dall’ingegnere del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, Francesco Trecroci.

La commissione d'accesso per il comune di Corigliano Calabro è invece composta dal viceprefetto, Filippo Romano, dal dirigente in quiescenza del Ministero dell'Interno, Antonio Scozzese e dal sottotenente della Guardia di Finanza, Giulio Tavanzo. L'attività di accertamento per entrambi i comuni avrà la durata di tre mesi prorogabili in caso di necessità di ulteriori tre mesi».

Francesco Pirillo