Un caso nazionale. Che può essere letto in una doppia chiave: un territorio perduto, piegato alle ingerenze della criminalità organizzata, o un territorio che non si arrende e che vuole rimettersi in marcia. Oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri, i riflettori si sono accesi sul numero impressionante di Commissioni di accesso agli atti disposte dalla Prefettura per accertare eventuali infiltrazioni mafiose. Sono tre i Comuni sciolti di recente (Capistrano, Soriano e Acquaro) e ben 5 quelli attenzionati: Mileto, Nicotera, Tropea, Filadelfia e Stefanaconi. A questi si aggiunge l’Asp di Vibo Valentia, che era già stata sciolta nel 2011 dopo un accesso disposto nel 2010.

A discuterne in studio il direttore del Vibonese, Giuseppe Baglivo e, con l’inviata Cristina Iannuzzi, il sindaco di Pizzo Sergio Pititto, in collegamento proprio dalla località balneare napitina che, presto, vedrà nascere un lungomare al posto dello storico ristorante “La nave”, nato nel 1956 e abbattuto oggi dalle ruspe per irregolarità demaniali. Una vicenda scollegata rispetto al tema del rapporto perverso tra criminalità e politica, ma ricadente nella sfera delle grandi questioni sociali che vedono in questa fase storica lo Stato riappropriarsi dei propri spazi attraverso un avanzamento della legalità.

Nel corso della puntata, le interviste realizzate dall’inviata Cristina Iannuzzi al prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Grieco, e al referente regionale di Libera, Giuseppe Borrello. Quest’ultimo si è prodigato in un accorato appello affinché sia proprio la classe politica a fare pulizia al proprio interno, nella consapevolezza che prima o poi la scure dello Stato non mancherà di abbattersi. E a proposito dello Stato, da sottolineare alcuni passaggi dell’intervista al prefetto Grieco: non è detto che alla nomina di una commissione di accesso corrisponda il consequenziale scioglimento. E soprattutto: i tanti accertamenti in corso derivano da fatti ricostruiti nell’ambito delle attività investigative della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Insomma, un’azione corale, sottolineata dal direttore del Vibonese Baglivo, mirata a ripulire i territori per restituire al popolo amministrato la libertà di scegliere i propri rappresentanti e vivere in una realtà sana.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.