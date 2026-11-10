La Corte dei conti della Calabria ha revocato la condanna a un ex economo dell’Irccs Inrca di Cosenza, che avrebbe dovuto pagare oltre 27mila euro per un ammanco. Con la sentenza n. 341/2026 i giudici hanno riconosciuto che l’ammanco non esisteva e hanno annullato gli effetti della decisione precedente, senza alcun addebito per l’ex dipendente. L’uomo è stato assistito dall’avvocato Giuseppe Carratelli.

La prima condanna

Secondo la ricostruzione della difesa, la condanna era nata dai documenti trasmessi alla Corte dei conti dall’Inrca, incompleti e in parte illeggibili. Le ricevute acquisite dalla Guardia di finanza non erano leggibili e i giudici le avevano considerate inesistenti.

L’ex economo era già in pensione quando il giudizio è stato avviato e non vi ha partecipato, non avendo più accesso agli archivi. Sempre secondo la difesa, l’amministrazione, che conserva i documenti, lo aveva rassicurato sulla regolarità della situazione. La sentenza era poi diventata definitiva.

Il pignoramento e le cinquanta distinte

Sulla base di quella sentenza l’Inrca ha avviato un pignoramento nei confronti dell’ex dipendente. Solo a quel punto, chiedendo l’accesso agli atti, l’uomo ha ottenuto copia di cinquanta distinte di versamento: la somma corrispondeva esattamente a quella indicata nei conti.

Con questi documenti l’avvocato Carratelli ha presentato ricorso per revocazione, il rimedio straordinario che consente di rimettere in discussione una sentenza già definitiva. La Corte dei conti lo ha accolto.