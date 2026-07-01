La fuga avvenuta durante la notte si è conclusa nel quartiere Ciccarello. Danneggiate le auto di servizio e alcuni militari sono finiti in ospedale a causa di lievi contusioni

Due giovani sono stati arrestati nella notte dai Carabinieri della Stazione di Rione Modena e della Sezione Radiomobile di Reggio Calabria con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

L'intervento è scattato al termine di un inseguimento lungo le vie del centro cittadino, conclusosi nel quartiere Ciccarello, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo sul quale viaggiavano i due fermati.

Durante le operazioni, numerose persone presenti sul posto si sono avvicinate ai carabinieri, rivolgendo loro insulti e lanciando oggetti contro il personale dell'Arma e le autovetture di servizio.

In seguito all'azione violenta, i mezzi di servizio hanno riportato lievi danni, mentre alcuni militari hanno riportato contusioni e sono stati medicati al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Al termine delle formalità di rito, uno degli arrestati è stato associato alle camere di sicurezza, mentre l'altro è stato posto agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa del giudizio di convalida.