Dopo il servizio di LaC scatta la gara di solidarietà sui social per offrire aiuto alla famiglia del neonato di Vibo Valentia affetto da una cardiopatia congenita. In programma una serie di eventi per raccogliere fondi

«Se mi aiutate, io e la mia famiglia vi ringrazieremo con tutto il cuore». Così parlava ieri ai nostri microfoni Giuseppe Rotondaro. E la risposta dei calabresi non si è fatta attendere . La storia di questo giovane barista di Vibo Valentia il cui terzogenito è affetto da una cardiopatia congenita, ha fatto il giro dei social. «La chiesa del Rosario di Vibo Valentia ha deciso di devolvere le offerte della messa domenicale alla famiglia».



«Forza Peppe... Contribuirà anche la mia famiglia a darti un aiuto!!!”». Si legge in un altro post . E ancora, decine e decine di messaggi per chiedere come partecipare alla raccolta di fondi e a chi rivolgersi. Il gruppo “Sei di Vibo se…” pubblica l’Iban della mamma del piccolo Pasquale Zaccaria. «Sii forte che riusciremo a trovare la giusta soluzioni» scrivono.



Al coro di solidarietà si unisce anche Mary Sorrentino. Lei che ha perso la sua Federica, morta a seguito di un black out in sala operatoria, sa cosa vuol dire lottare per un figlio. Lei che con la sua Onlus si dice ponta ad organizzare una raccolta di fondi

Il nostro Network ha di fatto aperto una gara di solidarietà. Nei prossimo giorni sarà organizzato un evento pubblico per dare una mano alla famiglia Rotondaro, travolta da un imprevisto che ha messo in crisi le sue esigue finanze.

LEGGI ANCHE:

Vibo si mobilita per il cuore del piccolo Pasquale - VIDEO