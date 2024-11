Il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, ha convocato per giovedì, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno anche l’intimidazione subita dal consigliere regionale Arturo Bova

È stato convocato per giovedì il Comitato provinciale per l’ordine e al sicurezza pubblica. Lo ha deciso il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella che, ha previsto, all’ordine del giorno, una disamina sui risultati conseguiti piano nazionale “Focus ‘ndrangheta”, promosso per contrastare la criminalità organizzata calabrese. Nel corso della stessa seduta è stata programmata anche una analisi, con le forze dell’ordine e la magistratura, sulla intimidazione subita dal consigliere regionale del Pd, Artuto Bova, al quale sono state bruciate due autovetture parcheggiate sotto casa.

Alla riunione, che si terrà nel pomeriggio nel palazzo della Prefettura di Catanzaro, è prevista la partecipazione dello stesso consigliere regionale.