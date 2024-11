Non c'è pace per la comunità di Cirò Marina. Dopo i risvolti dell'operazione Stige e il commissariamento del comune, una nuova intimidazione scuote la cittadina del Crotonese. L'auto del direttore generale del Comune, Paolo Lo Moro (è segretario anche a Melissa), è stata buona parte distrutta dalle fiamme in un incendio divampato nella notte. Il veicolo era parcheggiato nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Accertata l'origine dolosa del rogo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.