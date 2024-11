Si indaga in più direzioni per far luce su quella che appare come un’intimidazione ai danni dell’impresa “S.F. Costruzioni” di Vibo Valentia che si è aggiudicata i lavori di rifacimento della scuola dell’nfanzia di Maierato per un milione e mezzo di euro.

Gli operai della ditta hanno infatti rinvenuto sul cantiere una tanica di benzina con accanto un accendino. Impegnati nelle indagini, i militari dell’Arma di Maierato. Sospesi al momento i lavori.

IN AGGIORNAMENTO