«A nome mio personale e dell’intera Giunta della Regione Calabria esprimo la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio che ha colpito la società Italiana Gas, guidata dal presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«Si tratta di un episodio vile e squallido, che colpisce un’impresa impegnata quotidianamente nella realizzazione di opere importanti per il territorio e, con essa, il lavoro, lo sviluppo e la crescita della Calabria», prosegue Occhiuto.

«A Roberto Rugna, ai suoi collaboratori e a tutti i lavoratori dell’azienda rivolgo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà – aggiunge –. La Calabria onesta e laboriosa respinge con forza ogni forma di violenza e di intimidazione».

E conclude: «Le istituzioni regionali saranno sempre al fianco di chi investe, crea occupazione e contribuisce, con il proprio lavoro, alla crescita della nostra regione».