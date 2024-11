Non si scoraggiano i fratelli Angotti, titolari del negozio ieri sera preso di mira da ignoti e seriamente danneggiato dall’esplosione di una bomba: «Siamo quelli che Lamezia vogliono vederla crescere»

Non ci stanno i titolari del negozio “Il Fornaio” oggetto di ieri sera di una grave intimidazione e affidano alla pagina Facebook dell’esercizio commerciale la voglia di rialzarsi e di ricominciare: «Stiamo lavorando per essere operativi sin da domani. Nulla può bloccarci, tantomeno un atto del genere. Siamo una realtà positiva, siamo quelli che Lamezia vogliono vederla crescere, siamo quelli che dimostrano che a Lamezia ci vogliono stare e lavorare, siamo un fiume in piena che non ammette argini. Tutto ciò ci indigna ma ci da la forza di rialzarci».

Punto di riferimento per alunni e studenti delle scuole del circondario dichiarano ancora: «Noi, domattina, dobbiamo fare i panini ai nostri bambini; chi li sente se li lasciamo senza merenda, non scherziamo! Ringraziamo calorosamente tutti coloro che hanno dimostrato la loro solidarietà. La famiglia Angotti». (m.s.)