'Sette intimidazioni mafiose in sette anni dimostrano che, nonostante tutto, resistere è possibile'

Chi ha incendiato l'azienda agrituristica "A Lanterna" di Monasterace, associata al consorzio GOEL BIO, non brucerà le speranze di riscatto e di libertà di un intero popolo. Sette intimidazioni mafiose in sette anni, se confermano quanto intensa sia l'aggressività criminale, dimostrano però che, nonostante tutto, resistere è possibile! Ma nessuno può farcela da solo. È necessario che ciascuno di noi faccia la sua parte, piccola o grande che sia, per rompere le mille catene del malaffare. Non serve fare come gli struzzi e chiudere gli occhi per non vedere. Serve invece camminare a testa alta e urlare con una unica voce: basta!". Lo rende noto Antonio Viscomi , Vicepresidente della Giunta regionale.