I carabinieri di Diamante hanno arrestato il presunto autore dell’intimidazione contro il sindaco della cittadina dell’alto tirreno cosentino, avvenuta il 13 luglio scorso

DIAMANTE (CS) - Avrebbe agito per evitare un’ordinanza di bonifica della discarica abusiva il presunto autore del danneggiamento fermato dai carabinieri della Compagnia di Scalea. Massimo De Rose, 23 anni, ritenuto l'autore dell'intimidazione compiuta il 13 luglio scorso al sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo, al quale è stata danneggiata l'auto con una bomba carta, è stato arrestato e posto ai domiciliari. L’uomo , secondo l'accusa, avrebbe agito perché il sindaco stava per emettere nei confronti della sua famiglia un'ordinanza per imporre la bonifica di una discarica abusiva, anche di rifiuti speciali, sequestrata giorni prima