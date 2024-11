Si tratta di un concessionario di motocicli. Il rogo sarebbe di origine dolosa

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, nella notte, in via Zanotti Bianco, nel centro di Cosenza, per domare un principio d'incendio che aveva interessato l'entrata di un negozio. Si tratta di un concessionario di motocicli. I danni si sono limitati all'uscio, visto il pronto intervento dei pompieri. Sul posto anche la Polizia. Il rogo sarebbe di origine dolosa. (AGI)