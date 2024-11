I fatti a Francica e Vibo Marina. Su entrambi gli episodi hanno avviato le indagini i Carabinieri

Due incendi dolosi sono stati appiccati nel corso della notte nel Vibonese. A Francica, un'utilitaria di proprieta' di N.M., 45 anni, del luogo, e' stata data alle fiamme in via Martiri di Belfiore. A Vibo Marina, invece, un incendio ha provocato danni ingenti ad un bar in via Senatore Parodi a pochi metri da una chiesa. Sul posto per spegnere gli incendi i Vigili del Fuoco provenienti da Vibo Valentia. Su entrambi gli episodi hanno avviato le indagini i Carabinieri. (AGI)