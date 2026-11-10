La giudice Gilda Danila Romano ha escluso le conversazioni criptate per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. I legali Morcella e Polimeni: «Violati il diritto di difesa e il giusto processo»

«Il gup di Catanzaro Gilda Danila Romano ha depositato la sentenza, con la quale ha deciso il procedimento Ostro per gli imputati che avevano optato per il rito abbreviato. Secondo quanto si era intuito dalla lettura del dispositivo, il magistrato ha dichiarato la inutilizzabilità delle chat Sky Ecc, per la riconosciuta violazione di due diritti fondamentali dell'ordinamento interno: vale a dire, il diritto di difesa e il principio del giusto processo. In tal senso, è stato valorizzato che gli imputati non sono stati posti nella condizione di avere accesso alla giurisdizione francese, quando solo il giudice transalpino può sindacare la legittimità della fase acquisitiva delle intercettazioni, successivamente trasmigrate in Italia attraverso lo strumento dell'ordine europeo d'indagine».

Lo affermano, in una nota, gli avvocati Manlio Morcella e Natale Polimeni. «Questo pronunciamento ha inoltre ribadito che le chat Sky Ecc sono state apprese, grazie alla conduzione di una imponente campagna intercettiva disposta in terra d'oltralpe, peraltro, stigmatizzando il rifiuto opposto dall'autorità giudiziaria francese all'evasione dell'Oei emesso su sollecitazione delle difese», spiegano i penalisti.

«Quel che è certo - aggiungono gli avvocati Manlio Morcella e Natale Polimeni-, è che la pregevole sentenza del giudice di Catanzaro si inserisce, nel solco tracciato dall'arresto a Sezioni Unite Giorgi da noi stimolato, poiché dichiara la inutilizzabilità delle chat criptate, a fronte della accertata violazione di due garanzie portanti del nostro sistema processual-penalistico, quali il diritto di difesa e il principio del giusto processo. E inoltre ribadisce senza equivoci che le chat Sky Ecc costituiscono prodotto di intercettazioni, come da noi sostenuto innanzi alle SS.UU. Giorgi, per contrastare la diversa tesi che le voleva intendere quali prove documentali. Siamo di fronte a una svolta che potrebbe consentire di riaffermare il principio della legalità della prova».