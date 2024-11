La vittima è originaria di San Cosmo Albanese, entroterra cosentino. L'incidente a Bologna

Era originaria di San Cosmo Albanese Maria Giuseppa Algieri, 49 anni, rimasta vittima di un grave incidente stradale a Bologna all'alba di oggi, 12 gennaio.

La donna abitava a San Lazzaro e faceva il medico in una struttura sanitaria vicina al luogo dell'incidente. Mentre si recava sul luogo di lavoro a piedi è stata improvvisamente investita in prossimità delle strisce pedonali da un'auto, una Volvo, guidata da una donna che si è subito fermata per prestare soccorso. Per Maria Giuseppa Algieri però, non c'era più nulla da fare: è morta sul colpo. La dinamica è al vaglio del pm di turno.